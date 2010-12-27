Жители Колпино остались без воды и тепла. Парадные заволокло паром

Авария произошла в доме на Пролетарской.

В четверг, 3 октября, в одном из домов в Колпино произошла авария, местные жители остались без тепла и горячей воды. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Инцидент произошел а в доме на Пролетарской, 113.

Опять авария. Все парадные заволокло паром, на стенах, дверях конденсат. В квартирах невыносимая влажность. Это уже не первый случай, каждый год повторяется одно и тоже рассказывают петербуржцы

В настоящее время, на месте работает аварийка, специалисты откачивают воду из подвала. Кроме того, на место прибыли сотрудники МЧС, чтобы убедиться, что это не дым. По словам местных жителей, никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что в Калининском районе водитель обстрелял пассажира и скрылся.

Фото:дтп и чп петербург/вк