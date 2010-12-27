Пострадавшего госпитализировали с травматическими пулевыми ранениями нижних конечностей.

В минувшую среду, 2 октября, в полицию Калининского района поступила информация об огнестрельном ранении в Калининском районе. Водитель обстрелял пассажира и скрылся на его машине. Сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области обязательна.

Инцидент произошел на проспекте Науки. В ведомстве рассказали, что у пассажира с водителем возник конфликт, после чего владелец "Хендай Солярис" четыре раза выстрелил в мужчину. Кроме того, стрелок "всадил" потерпевшего и скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время сотрудниками полиции разыскивают злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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