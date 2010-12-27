Петербургские восковые фигуры напугали жителей Клина

Жителям Клина не понравились петербургские восковые фигуры. Правда, почему именно, не совсем понятно.

Туристы из Московской области остались недовольны выставкой восковых фигур в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали жители города Клин. По словам приезжих, входной билет на выставку стоит 250 рублей с каждого человека. Такую цену посетители посчитали неоправданной.

Глаза фигур похожи на настоящие, волосы также схожи с человеческими, у некоторых фигур хорошо проработаны руки. Некоторые персонажи по ролям рассказывают сказки. Но у жителей Клина сложилось впечатление, что фигуры делали студенты, так как часто встречается небрежная и некачественная работа куклы.

Кстати меня напугала русалка,так как я стояла спиной к ней и она стала двигать хвостом, а я не ожидала. Она похожа на призрака из японского ужастика Звонок. Посетительница музея восковых фиугур

Однако, стоит заметить, что отличить лица восковых фигур от человеческих практически невозможно, об этом также рассказали гости Северной столицы. В связи с этим назревает вопрос: клинчанам не понравилась выставка из-за небрежно выполненных фигур или все же из-за схожести лиц с человеческими?

Фото: pikabu.ru