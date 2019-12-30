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Жители Йошкар-Олы могут летать в Петербург прямым рейсом
Сегодня, 16:59
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fvbykov

Жители Йошкар-Олы могут летать в Петербург прямым рейсом

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На первом рейсе из Йошкар-Олы прилетело 45 человек, а улетело в республику – 17.

С первого января в расписании аэропортов Йошкар-Олы и Петербурга появилось два рейса в неделю. В республику Марий Эл их Петербурга и обратно можно отправиться каждую среду и воскресенье.

Изначально авиасообщение было налажено только с Москвой, а затем с Петербургом. К удивлению директора аэропорта Йошкар-Олы Андрея Бородуля, новое направление оказалось не менее востребованным, чем со столицей. Вторым рейсом в Петербург прилетели 50 человек, первым – 41.

Ранее мы сообщали, что президент России подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты.

Фото: Pixabay

Теги: полеты, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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