Жители Йошкар-Олы могут летать в Петербург прямым рейсом

На первом рейсе из Йошкар-Олы прилетело 45 человек, а улетело в республику – 17.

С первого января в расписании аэропортов Йошкар-Олы и Петербурга появилось два рейса в неделю. В республику Марий Эл их Петербурга и обратно можно отправиться каждую среду и воскресенье.



Изначально авиасообщение было налажено только с Москвой, а затем с Петербургом. К удивлению директора аэропорта Йошкар-Олы Андрея Бородуля, новое направление оказалось не менее востребованным, чем со столицей. Вторым рейсом в Петербург прилетели 50 человек, первым – 41.



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