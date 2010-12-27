Жители Девяткино задыхаются от неприятного запаха

Местные жители просят администрацию региона разобраться с проблемой, возникающей систематично.

В районе Девяткино местные жители жалуются на невыносимый запах фекалий. Об этом сообщил "Росбалт", ссылаясь на пострадавших.

В микрорайоне Девяткино стоит неприятный запах от канализации, исходящий от домой на улице Шоссе в Лаврики. Судя по увиденному, местные жители провели трубу на улицу и сливают отходы прямо в реку Охта отметили петербуржцы

В микрорайоне чувствуется удушающая вонь уже не первый день. Большинство из жильцов предполагают, что запах идет от мусорных свалок, расположенных рядом с жилыми домами, а также регулярного сжигания отходов неизвестными личностями. На данный момент специалисты не пытаются разобраться в ситуации. Жители направили соответствующее сообщение о проблеме в региональное управление Роспотребнадзора, а также в Комитет экологического надзора.

Напомним, что ранее мы писали о том, что дело основательницы "Зеоры" вернули в Прокуратуру для доработки.

Фото: Pixabay.com