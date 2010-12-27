Дело против основательницы компании "Зеора" Ольги Маркеловой вернули в Прокуратуру

Во Фрунзенском районном суде постановили вернуть дело основательницы "Зеоры" Ольги маркеловой в Прокуратуру города. Ответственная инстанция сочла, что дело требует доработки со стороны следственного ведомства.
Вопрос о возврате дела был поставлен на обсуждение судом по собственной инициативе в порядке ст. 237 УПК РФ, так как обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом законного и обоснованного решения
отмечает пресс-служба Объединенных судов по региону
Напомним, что чету Маркеловых обвиняют в нанесении психического вреда клиентам компании, на которых проверялись тренинги по системе "Лайфспринг". Некоторые из пришедших к коучерам лишились жизни из-за воздействия вне.
Виктору Маркелову удалось сбежать из-под домашнего ареста. На данный момент он находится на территории Германии.
Фото: Piter.tv