Жителей Верейской улицы разбудили детские крики о помощи и плач

Выяснилось, что пьяная мать запугала своего ребенка. Здоровье девочки проверят в поликлинике.

Ночью 6 июня местные жители на Верейской, 23 проснулись от детских криков и плача. Об этом сообщили "Невские новости".

Маленькая девочка звала на помощь и умоляла кого-то не причинять ей боль. Соседи быстро вызвали сотрудников полиции на место ЧП. Правоохранители долго пытались пробраться в квартиру на втором этаже дома, но хозяйка дверь не открывала. Спустя некоторое время им удалось все-таки войти в дом, где кричал ребенок. Выяснилось, что малышка находилась в квартире с выпившей мамой. Пьяную петербурженку забрали в полицейский участок, ребенка направили на осмотр к медикам.

Ранее на Piter.tv сообщили, что суд вынес приговор до смерти забившей мальчика российской паре. Женщина приговорена к девяти годам заключения, а мужчина - к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы.

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