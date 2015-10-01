В четверг в Ленобласти потеплеет на пять градусов

Днем воздух в 47-м регионе прогреется до -11…-16 градусов.

Днем 11 февраля жителей Ленобласти ждет небольшое потепление. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью в 47-м регионе было до -15…-20 градусов, в самых холодных районах столбики термометров опускались до -25. Однако с восходом солнца воздух прогреется до -11…-16 градусов.

В остальном будет все по-прежнему: облачная с переменами погода, местами выпадет снег. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление слабо пойдет на повышение.

Ранее мы писали, что петербуржцев ждут морозы и гололедица в четверг.

Фото: pixabay.com