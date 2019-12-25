Жителей Ленобласти предупредили о мокром снеге и гололедице в субботу

В субботу, 28 ноября, в Ленобласти будет облачная погода с осадками. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В течение суток столбики термометров будут показывать -3..+2 градуса. Порывы будут достигать 5-10 м/с, ветер будеть дуть с востока, северо-востока. В регионе выпадет мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. Водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах.
Атмосферное давление будет повышаться.
В Петербурге снег не помешал цветению форцизии.
Фото: pixabay
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