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Жителей Ленобласти предупредили о мокром снеге
Сегодня, 17:24
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Жителей Ленобласти предупредили о мокром снеге

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На дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега.

В субботу, 19 февраля, в Ленинградской области ожидается мокрый, местами сильный снег, на юге с дождем. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Жителей региона предупредили, что днем возможно налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, южный поднимется до 7-12 м/с, днем – юго-восточный, южный до 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -4 градусов, днем поднимется до +2 градусов. 

Стал известен прогноз погоды на март в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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