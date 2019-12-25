Жителей Ленобласти предупредили о грозе 19 июля

В течение дня ожидается до +26 градусов.

В понедельник, 19 июля, в Ленобласти днем температура воздуха составит +21...+26 градусов. В целом по региону ожидается переменная облачность. Об этом со ссылкой на прогноз синоптиков рассказали сотрудники МЧС.

Ветер в понедельник подует с запада, северо-запада со скоростью 7-12 м/с.

Погоду могут испортить дожди и грозы, осадки ожидаются 19 и 20 июля. Во вторник в некоторых районах ожидаются ливни и усиление ветра.

Долгожданная прохлада пришла в Петербург 19 июля.

Фото: Piter.tv