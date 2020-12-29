Жителей Ленобласти предупредили о гололеде и небольшом снеге 19 января

Ночью местами похолодает до -16 градусов.

Согласно прогнозу погоды ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 19 января на территории Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью и днем во вторник в большинстве районов региона пройдет снег, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-7 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -6..-11 градусов, местами похолодает до -16 градусов. Днем станет немного теплее -3..-8 градусов.

Дороги Ленобласти польют жидкой солью из-за надвигающихся снегопадов.

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