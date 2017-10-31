В Новокузнецке женщина разбила сковородой машину бывшего супруга

Женщина не смогла забрать автомобиль у бывшего мужа и решила разбить ее.

Житель Новокузнецка обратился в полицию с заявлением о том, что его автомобиль "Тойоту Камри" серьезно повредили.

Полицейскими установлено, что повреждением старательно занималась бывшая супруга владельца машины. Стражи порядка нашли и опросили 23-летнюю женщину. Местная жительница рассказала, что несколкьо месяцев назад расстались с 37-летним автовладельцем, но девушка претендует на машину, так как она была подерна ей.

Также выяснилось, что экс-супруга в нетрезвом состоянии явмлась к бывшему мужу и потребовала передать ей автомобиль. В ответ она услышала отказ, тогда она взяла в руки сковороду и стремительно направилась к машине. Там она нанесла большое количество ударов по ней, в результате чего "Тайота Камри" серьезно повреждена.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Видео: Главное Управление МВД России по Кемеровской области