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Жительница Гатчины умерла из-за ожогов после самостоятельного ремонта батареи с горячей водой
Сегодня, 15:10
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lesjasap
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Жительница Гатчины умерла из-за ожогов после самостоятельного ремонта батареи с горячей водой

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В Гатчинском районе нетрезвая женщина погибла из-за отказа ехать в больницу.

В Гатчинском районе Петербурга женщина решила самостоятельно отремонтировать батарею и обварилась. Сообщается, что женщина находилась в пьяном состоянии.
 
Тело мертвой 56-летней жительницу Гатчина обнаружили в собственной квартире по проспекту Карла Маркса. У погибшей были ожоги лица, шеи, верхней части груди и спины. Труп найден днем 10 декабря. 
 
Известно, что происшествие с батареей произошло еще 9 числа. Старушка вызвала врачей скорой помощи. Медики дважды попытались уговорить престарелую женщину отправиться на госпитализацию, но хозяйка квартиры не хотела их слушать. От дальнейшей помощи она отказалась.
 
В настоящее время обстоятельствами дела занимаются следователи.
Теги: гатчина , гатчинский район , ленобласть , проспект карла маркса
Категории: Происшествия Новости СПб

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