Жительница Гатчины умерла из-за ожогов после самостоятельного ремонта батареи с горячей водой

В Гатчинском районе нетрезвая женщина погибла из-за отказа ехать в больницу.

В Гатчинском районе Петербурга женщина решила самостоятельно отремонтировать батарею и обварилась. Сообщается, что женщина находилась в пьяном состоянии.

Тело мертвой 56-летней жительницу Гатчина обнаружили в собственной квартире по проспекту Карла Маркса. У погибшей были ожоги лица, шеи, верхней части груди и спины. Труп найден днем 10 декабря.

Известно, что происшествие с батареей произошло еще 9 числа. Старушка вызвала врачей скорой помощи. Медики дважды попытались уговорить престарелую женщину отправиться на госпитализацию, но хозяйка квартиры не хотела их слушать. От дальнейшей помощи она отказалась.

В настоящее время обстоятельствами дела занимаются следователи.