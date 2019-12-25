Прокуратура Петербурга поддержала обвинение в отношении наркосбытчика в Зеленогорске

Житель Зеленогорска осужден за сбыт наркотических средств.

Прокуратура Курортного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в значительном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.



По данным ведомства, в октябре 2022 года мужчина в ходе "проверочной закупки" у дома в Зеленогорске совершил сбыт смеси, содержащей наркотическое средство, массой 0,45 гр.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 8 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что петербуржцы получили 9,5 лет строгого режима за сбыт наркотиков.

Фото: Piter.TV