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Житель Выборга предстанет перед судом за изнасилование двух несовершеннолетних
Сегодня, 16:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Житель Выборга предстанет перед судом за изнасилование двух несовершеннолетних

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Подозреваемый был задержан 9 мая 2021 года. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

В Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении молодого мужчины, обвиняемого в насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По версии следствия, извращенец орудовал в апреле 2021 года на острове Твердыш, который находится недалеко от парка Монрепо. Одну из 17-летних девушек он изнасиловал, а в отношении другой несовершеннолетней совершил насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый был задержан 9 мая 2021 года. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Ранее на Русановской неизвестный домогался до 11-летнего ребёнка.

Фото: Piter.tv

Теги: насилие, подростки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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