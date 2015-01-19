Житель Выборга предстанет перед судом за изнасилование двух несовершеннолетних

Подозреваемый был задержан 9 мая 2021 года. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

В Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении молодого мужчины, обвиняемого в насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По версии следствия, извращенец орудовал в апреле 2021 года на острове Твердыш, который находится недалеко от парка Монрепо. Одну из 17-летних девушек он изнасиловал, а в отношении другой несовершеннолетней совершил насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый был задержан 9 мая 2021 года. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Ранее на Русановской неизвестный домогался до 11-летнего ребёнка.

Фото: Piter.tv