Житель Выборга предстанет перед судом за изнасилование двух несовершеннолетних

В Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении молодого мужчины, обвиняемого в насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.
По версии следствия, извращенец орудовал в апреле 2021 года на острове Твердыш, который находится недалеко от парка Монрепо. Одну из 17-летних девушек он изнасиловал, а в отношении другой несовершеннолетней совершил насильственные действия сексуального характера.
Подозреваемый был задержан 9 мая 2021 года. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.
Ранее на Русановской неизвестный домогался до 11-летнего ребёнка.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все