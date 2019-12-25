Житель Выборга получил кресло-коляску от главы районной администрации

Фонд социального страхования не смог оперативно помочь выборжанину, оставшемуся без ноги.

Глава МО "Выборгский район" Геннадий Орлов передал местному жителю, подполковнику в отставке Александру Мошковцеву кресло-коляску. Об этом рассказала пресс-служба администрации.

Александр Мошковцев более 20 лет служит в рядах Вооруженных Сил России, получил ранение и лишился одной ноги. В феврале этого года мужчина обратился к главе района с просьбой выделить ему инвалидную коляску.

Горожанин рассказал о том, что почти полгода он не может получить протез ноги и коляску. В Фонде социального страхования мужчине предоставили два варианта: ждать или купить самому.

Желание Александра Мошковцева исполнили и доставили кресло-коляску на дом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что глава Выборгского района обсудил со спасателями безопасность водных и лесных объектов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"