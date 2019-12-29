Глава Выборгского района обсудил со спасателями безопасность водных и лесных объектов

В Выборгском районе ведется работа по обеспечению безопасности жителей в весенний и летний сезон.

Глава Выборгского района Геннадий Орлов провел встречу представителей администраций муниципальных образований с МЧС. Власти обсудили вопросы обеспечения безопасности на воде, а также в лесфондах. Об этом 4 марта рассказала пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

Безопасность на водных объектах особенно важна в преддверии весеннего сезона. Доклад о работе представил руководитель Выборгского отдела Центра ГИМС МЧС РФ по ЛО Сергей Нечаин.

Комплексная работа также ведется по подготовке объектов и территории к пожароопасному сезону, в частности в лесах.

Специалисты обратились к главам муниципальных образований с рекомендациями и рассказали о том, какой уровень пожарной опасности ожидать в весенне-летний период. Кроме того, были поставлены задачи на тему того, как не предупредить травмы и гибель людей на воде в период таяния льда.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что лето 2020 в Выборгском районе, по всем прогнозам, будет жарким и сухим.

Фото: Pixabay.com, пресс-служба МО "Выборгский район"