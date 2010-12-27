В Петербурге гражданин Украины умер после бани 

Украинец прибыл в Россию в январе 2015 года с частным визитом.

В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что в службу "112" поступило сообщение, что у дома 342 по Выборгскому шоссе из белого джипа выбросили человека. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Правоохранители обнаружили на месте труп молодого гражданина Украины. Насильственных признаков на теле мужчины не было. Труп отвезли в морг, медики выясняют причину смерти.

Полицейские выяснили, что мужчина приехал в Россию в 2015 году. На территории Петербурга он проживал без регистрации. Его знакомый сообщил правоохранителям, что накануне они вместе были в бане. По пути домой мужчина пожаловался на плохое самочувствие и попросил его высадить. Иностранец намеревался дойти домой пешком.

Ранее мы сообщали о том, что рецидивист похитил петербурженку на глазах у ее 11-летней дочери.

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