Житель Тосненского района жестоко убил супругу и бросил тело в лифте

Мужчину нашли и задержали.

Следователи из Тосно задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 22 января в кабине лифта в доме на Советском проспекте города Никольское нашли тело ровесницы мужчины с явными признаками насильственной смерти.

По версии следствия, супруги распивали спиртное в квартире того же дома и внезапно рассорились. В ходе конфликта мужчина схватился за нож и порезал голову и грудь жены, от полученных повреждений женщина скончалась на месте. После этого подозреваемый выволок тело супруги из квартиры и оставил в кабине лифта.

Расследование уголовного дела продолжается, мужчине скоро предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцу дали условный срок за избиение полицейского в кафе в Шушарах.

Фото: Piter.TV