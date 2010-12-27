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Петербуржец лишился водительских прав из-за лечения у психиатра
Сегодня, 14:23
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Alena_Zinovieva

Петербуржец лишился водительских прав из-за лечения у психиатра

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Апелляционная жалоба потенциально опасного водителя была отклонена.

Прокурор Петродворцового района подал в суд иск с требованием лишить водительских прав мужчину, состоящего на учете у психиатра. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка показал, что петербуржец, наблюдающийся у психиатра, имеет водительское удостоверение. Во избежание несчастных случаев прокурор попросил суд лишить мужчину права на управление транспортными средствами и обязать его вернуть водительские права.

Суд согласился с доводами прокурора. Апелляционная жалоба потенциально опасного водителя была отклонена.

Ранее мы писали, что в Петербурге суд рассмотрит дело о разглашении гостайны.

Фото: pixabay.com

Теги: водительские права, прокуратура, психиатр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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