Петербуржец лишился водительских прав из-за лечения у психиатра

Апелляционная жалоба потенциально опасного водителя была отклонена.

Прокурор Петродворцового района подал в суд иск с требованием лишить водительских прав мужчину, состоящего на учете у психиатра. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка показал, что петербуржец, наблюдающийся у психиатра, имеет водительское удостоверение. Во избежание несчастных случаев прокурор попросил суд лишить мужчину права на управление транспортными средствами и обязать его вернуть водительские права.

Суд согласился с доводами прокурора. Апелляционная жалоба потенциально опасного водителя была отклонена.

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