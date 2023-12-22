Полиция поймала грабителя.

Житель Перми украл и съел 15 коробок конфет. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе российских правоохранительных органов. В МВД пояснили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за грабеж. За помощью к оперативникам обратился директор супермаркета. Он рассказал о том, что злоумышленник изначально просто ходил по залу и выбирал товар. Однако потом посетитель спрятал в куртку сладости и вышел на улицу. Сотрудники у кассы попытались поймать вора, но не смогли.

Сыщики установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в дежурную часть. Двадцатилетний местный житель признал вину и сообщил, что весь похищенный товар он съел. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время фигурант расследования находится под подпиской о невыезде. Он может лишиться свободы на срок до четырех лет.

Пранкер, который приставал на улице к петербурженкам с непристойными предложениями, арестован на 10 суток.

Фото и видео: МВД по региону