Житель Омска с перебинтованной головой ограбил ювелирный магазин

В настоящее время личность грабителя установлена полицией.

Мужчина забинтовал голову, после чего совершил ограбление ювелирного магазина в городе Омск. Об этом журналистам рассказали региональные правоохранительные органы. Пресс-служба МВД уточнила, чт о преступление попало на записи с камер видеонаблюдения. В кадре показано, что мужчина притворился больным посетителем. Он попросил сотрудницу заведения примерит на себя цепочку. Затем злоумышленник схватил золотое изделие и вместе с ним выбежал на улицу. В скором времени оперативника удалось установить личность вора. Им оказался ранее судимый по аналогичной статье грабитель. Ему удалось отправить похищенное украшение со стоимостью в 192 тысячи рублей в ломбард. За изделие он получил всего 47 тысячи рублей. В отношении фигуранта возбуждено новое уголовное дело.

В порту Усть-Луга украли металлоконструкции на общую сумму более 2 млн рублей.

Фото и видео: Telegram / МВД по Омской области