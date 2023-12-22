Житель Новосибирской области перекрыл Обь 80-метровой сетью

Полиция задержала рыболова.

В Новосибирской области сотрудники российских транспортных правоохранительных органов пресекли незаконный промысел. Пресс-служба МВД по региону уточнила, что в речном порту административного центра в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия оперативники смогли поймать 42-летнего местного жителя. Сейчас рыбак подозревается в нелегальной добыче водных биологических ресурсов. Своей преступной деятельностью он нанес ущерб государству в размере более ста тысяч рублей.

Мужчина с применением запрещенного орудия лова - ставной сети длиной 80 метров - незаконно добыл 49 экземпляров рыбы различных пород - судаков, окуней, лещей и другие. Орудия незаконного промысла и добытая рыба изъяты. пресс-служба полиции по региону

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части статьи 256 УК РФ.

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Фото и видео: МВД медиа