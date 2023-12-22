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Житель Новосибирской области перекрыл Обь 80-метровой сетью

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Полиция задержала рыболова.

В Новосибирской области сотрудники российских транспортных правоохранительных органов  пресекли незаконный промысел. Пресс-служба МВД по региону уточнила, что в речном порту административного центра  в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия оперативники смогли поймать 42-летнего местного жителя. Сейчас рыбак подозревается в нелегальной добыче водных биологических ресурсов. Своей преступной деятельностью он нанес ущерб государству в размере более ста тысяч рублей.

Мужчина с применением запрещенного орудия лова - ставной сети длиной 80 метров - незаконно добыл 49 экземпляров рыбы различных пород - судаков, окуней, лещей и другие. Орудия незаконного промысла и добытая рыба изъяты.

пресс-служба полиции по региону

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части статьи 256 УК РФ.

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Фото и видео: МВД медиа

Теги: мвд, новосибирская область, обь, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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