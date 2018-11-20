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В Мурино врачи скорой помощи попали в плен неадекватного мужчины с ножом
Сегодня, 9:54
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Alena_Zinovieva

В Мурино врачи скорой помощи попали в плен неадекватного мужчины с ножом

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Петербуржец отказывался выпускать медиков из квартиры.

В ночь с 3 на 4 февраля сотрудникам полиции пришлось задержать жителя Мурино, который не выпускал врачей скорой помощи из своей квартиры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел примерно в час ночи в квартире дома №17/2 на Новой улице. 24-летний медбрат и 41-летняя фельдшер приехали по вызову к 44-летней женщине, жене задержанного. Супруг петербурженки начал угрожать медикам ножом и отказался выпускать их из квартиры.

В настоящий момент агрессор задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что пьяный петербуржец зарезал женщину на улице Руставели.

Фото: pixabay.com

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Теги: медики попали в плен, отказался выпускать медиков, скорая помощь спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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