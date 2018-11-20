В Мурино врачи скорой помощи попали в плен неадекватного мужчины с ножом

Петербуржец отказывался выпускать медиков из квартиры.

В ночь с 3 на 4 февраля сотрудникам полиции пришлось задержать жителя Мурино, который не выпускал врачей скорой помощи из своей квартиры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел примерно в час ночи в квартире дома №17/2 на Новой улице. 24-летний медбрат и 41-летняя фельдшер приехали по вызову к 44-летней женщине, жене задержанного. Супруг петербурженки начал угрожать медикам ножом и отказался выпускать их из квартиры.

В настоящий момент агрессор задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay.com