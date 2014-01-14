Житель Красноярского края получил срок за убийство в ходе оккультного ритуала

Друзья поссорились во время ритуала, и один из них зарубил другого топором.

Приволжский районный суд Астраханской области признал красноярца виновным в убийстве своего знакомого, которого ранее объявили пропавшим без вести. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Преступление было совершено в конце апреля текущего года. По версии следствия, житель Астрахани решил совершить оккультный ритуал, чтобы помириться с женой. Для этого нужно было закопать личные вещи супругов за чертой города. К себе в помощники мужчина позвал своего знакомого – уроженца Красноярского края, который приехал к нему в гости.

Во время выкапывания ямы красноярец негативно высказался о задумке своего приятеля, а также в адрес его жены. После этого между мужчинами возникла драка, в ходе которой житель Красноярского края несколько раз ударил топором астраханца, а потом накрыл его тело ветками и скрылся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Суд приговорил красноярца к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворен иск потерпевшей стороны о компенсации материального вреда в размере двух миллионов рублей.

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Фото: СУ СКР по Астраханской области