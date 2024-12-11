Житель Красноярска ограбил магазин, извинившись перед продавцом

Местному жителю не хватило денег на сигареты, поэтому он пошел на преступление.

Российские правоохранительные органы задержали на территории города Красноярска задержали местного жителя, который извинился перед продавцом, когда совершал разбой в торговой точке. Вору удалось забрать с собой 30 тысяч рублей. В песс-службе регионального управления МВД уточнили, что около полуночи 3 февраля в полицию поступил сигнал о нападении магазин, расположенный на улице Алексеева в Советском районе. Оперативники узнали, что преступник вошел в помещение и попросил пачку сигарет у сотрудницы. Однако клиенту не хватило денег, поэтому он ушел обратно.

Примерно через полчаса он вернулся и заявил, что ему нужны деньги. Извинившись перед работницей магазина и угрожая ей ножом, злоумышленник похитил из кассы около 30 тысяч рублей, после чего скрылся. пресс-служба полиции

Полиция быстро установила личность злоумышленника. Им оказался молодой человек 2002 года рождения. В момент поимки у подозреваемого изъят кухонный нож, которым фигурант расследования угрожал продавщице, а также часть денежных средств. Ведется уголовное дело, теперь нарушителю общественного порядка грозит лишение свободы на срок до десяти лет. В ближайшее время грабителю будет избрана мера пресечения.

Рецидивист отнял сумочку у женщины на автобусной остановке в поселке Межозерный.

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю