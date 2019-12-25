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Житель Коммунара применил перцовый баллончик против матери, чтобы украсть ее телефон
Сегодня, 17:23
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Житель Коммунара применил перцовый баллончик против матери, чтобы украсть ее телефон

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Полиция разыскивает мужчину, укравшего телефон у своей матери и избившего ее сожителя.

5 августа 67-летняя женщина обратилась в полицию города Коммунар в Гатчинском районе с заявлением против собственного сына. По словам женщины, 34-летний отпрыск, проживающий с ней в одной квартире, использовал против нее перцовый баллончик: распылив содержимое ей в лицо, он украл ее мобильный телефон и скрылся.

По данным источника Piter.TV в правоохранительных органах, женщина стала не единственной жертвой грабительских действий. Проживавший вместе с пенсионеркой сожитель, примерно такого же возраста, попытался вмешаться в ссору, однако был жестоко избит. 

Нарушитель спокойствия объявлен в розыск. 

Ранее петербуржец хотел отомстить знакомой, а в итоге отравил ее мать. 

Фото: Pexels

Теги: бытовуха, коммунар, криминальная сводка, ленобласть, перцовый баллончик
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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