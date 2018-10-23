В Кингисеппе бывший зек выкинул возлюбленную с 4 этажа

Потерпевшая скончалась от полученных травм.

Перед судом предстанет житель Ленинградской области, который выбросил свою сожительницу из окна четвертого этажа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным следствия, вечером 7 августа 44-летний мужчина поссорился со своей 39-летней сожительницей в квартире дома на улице Октябрьской в Кингисеппе. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, пара поссорилась на почве ревности. В ходе конфликта злоумышленник выбросил женщину из окна четвертого этажа. Позднее потерпевшая скончалась от полученных травм.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Известно, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за преступления различной категории и отбывал наказание в местах лишения свободы.

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Видео: lenobl.sledcom.ru