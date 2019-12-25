Предыдущий рекорд установил британец в 2019 году.

Житель Франции выиграл рекордные 200 миллионов евро в лотерею. Об этом говорится на официальном сайте EuroMillions. Организаторы мероприятия отметили, что данная сумма является не только рекордной для государства, но и наибольшей за все время существования игры в европейском регионе.

Теперь, когда джекпот в 200 миллионов евро был выигран, … предел увеличился до 210 миллионов евро заявление EuroMillions

Напомним, что предыдущий рекорд в лотерее установил гражданин Великобритании в 2019 году. Мужчина получил около 190 млн евро. Самый большой выигрыш в истории Франции составил 170 млн евро.

Канадец выиграл в лотерею 4 миллиона долларов.

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