Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске

Защитники не рассказывали арестованному главе Хабаровского края о многотысячных акциях в его поддержку.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу о митингах в Хабаровске в своей телеграмме. Об этом рассказал адвокат Фургала Борис Кожемякин, пишет РБК.

Он отметил, что защитники не рассказывали арестованному главе Хабаровского края о многотысячных акциях в его поддержку. О телеграмме от Жириновского Фургал рассказал во время судебного заседания.

Глава Хабаровского края рассказал, что не мог повлиять на протесты никаким образом, так как всё это время находился в изоляции. Фургал поблагодарил жителей за поддержку, но отметил, что не одобряет массовые акции протеста, так как они являются несогласованными и противоречат закону.

Ранее мы писали, что в Кремле не считают, что митинги в Хабаровске организовывали из-за рубежа.