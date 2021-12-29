Жилкомсервис Фрунзенского района требовал с жильцов оплату за бесплатные услуги

В деле разбиралась городская прокуратура.

Прокуратура Фрунзенского района обнаружила нарушения в сфере ЖКХ. Об этом сообщила городская прокуратура.

Надзорным ведомством установлено, что гендиректор "Жилкомсервиса № 1 Фрунзенского района" включил в перечень платных услуг работы по содержанию элементов внутренней канализации, вытяжек, дренажных систем и так далее.

Однако в соответствии с федеральным законодательством указанные работы осуществляются УК безвозмездно. Городская прокуратура вынесла протест на положение о платных услугах.

Также стало известно, что прокуратура Петербурга проверит соцслужбы, которые забыли об одинокой пенсионерке. Соцработники не приходили в квартиру пенсионерки на проспекте Обуховской обороны, оставив 74-летнюю женщину одну. О старушке стало известно, когда жильцы дома вызвали полицию и спасателей после того, как из ее квартиры начал доноситься запах и поползли тараканы.

Фото: Piter.tv