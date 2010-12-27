Жилищного инспектора задержали в Петербурге при получении взятки‍

За игнорирование документов об административных правонарушениях он требовал от одной из компаний три миллиона рублей.

В Петербурге задержали жилищного инспектора отдела контроля и надзора Калининского и Невского районов. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета по городу. Мужчину подозревают в получении взятки.

По версии следователей, жилищный инспектор проводил проверки в управляющих организациях с февраля по июль этого года. За игнорирование документов об административных правонарушениях он потребовал от одной из компаний три миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ задержали мошенника в четверг, 19 июля, при передаче части денег в размере 255 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения жилищному инспектору.

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