Тела женщины и ребенка нашли через месяц после пожара в Ленобласти

После того как огнеборцы ликвидировали огонь считалось, что никто не пострадал.

Спустя почти три недели после пожара в Кировском районе Ленинградской области были обнаружены останки женщины и ребенка. Об этом 5 марта сообщили в правоохранительных органах.

В ходе дополнительного осмотра пепелища нашли останки двух человек. По предварительной версии кости принадлежат 41-летней женщине и ее 3-летней дочери. Напомним, огонь вспыхнул 19 марта в деревне Войпала. Пожар не могли потушить около двух часов. Сгорел частный дом и пристройка.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия никто не пострадал. Ведется проверка.

Напомним, что в тройном ДТП на Дороге Жизни погибло 2 человека, пострадали дети.