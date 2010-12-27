Женщину в Ленобласти обвиняют в убийстве мужа

Известно, что семейная пара вместе распивала спиртными напитки в селении Лампово Гатчинского района, после чего между ними произошла пьяная ссора.

Женщина зарезала своего мужа в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом информирует сетевое издание "Gazeta.SPb".

Известно, что семейная пара вместе распивала спиртными напитки в селении Лампово Гатчинского района, после чего между ними произошла пьяная ссора.

По данным следствия, вечером в пятницу 15 марта муж и жена вместе пили спиртное в доме в деревне Лампово в Ленобласти. Между ними возникла ссора из-за ревности: мужчина начал бить супругу, а та взяла нож и несколько раз ударила жителя Ленобласти в грудь и шею, сообщили в СК Петербурга.

На сегодняшний день женщина обвиняется в убийстве, она пребывает под стражей. Как утверждают в правоохранительных органах, если обвинения будут подтверждены, ей грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы. женщину обвиняют в убийстве, ее заключили под стражу.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"