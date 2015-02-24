Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать ПФР выплатить пенсию за период, когда пенсионерка считалась умершей.

Петербурженку ошибочно признали умершей и не платили пенсию 6 лет. Об этом сообщила городская прокуратура.

Надзорным ведомством было установлено, что с 2009 года заявительница является получателем пенсии по старости. В 2016 году на основании ошибочной записи акта о смерти женщины выплата пенсии была прекращена.

В апреле 2022 года актовая запись о смерти была аннулирована. Выплата пенсии по старости восстановлена с июня 2022 года.

Прокурор Калининского района направил в суд исковое заявление об обязании отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начислить и выплатить заявительнице пенсию по старости за период, когда её считали умершей, то есть с февраля 2016 года по май 2022 года. Ход рассмотрения искового заявления находится на контроле надзорного ведомства.

Также в Петербурге прокуратура добивается признания живым инвалида, ошибочно зачисленного в умершие.

Фото: Piter.tv