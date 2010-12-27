Роскачество: женщины готовы переплачивать за качественный товар

Специалисты Роскачества выяснили, что потребители готовы переплачивать за более качественный товар. Об этом гласят результаты исследования аналитического агентства "Ромир", подготовленного специально для Роскачества.
Оказалось, что 30 % россиян обращают внимание на торговую марку. При этом самым незначительным фактором стала цена, которой интересуются всего 2 % опрошенных.
Главным ориентиром остается информация о товаре на упаковке. Срок годности важен для 72 % респондентов, дата изготовления — для 65 %, состав продукта — 39 % и 42 % соответственно, масса и объем — 34 и 32 %.
Ранее мы писали, что в 2020 году Роскачество проверит шаверму, чипсы и фри.
Фото: pixabay.com
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