Женщина умерла, порезавшись о разбитую бутылку водки в квартире на Руднева

Погибшая распивала спиртное с приятелями.

Вечером понедельника, 27 марта, в полицию от сотрудников скорой помощи поступило сообщение о смерти женщины в квартире одного из домов по улице Руднева. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 46-летняя погибшая распивала спиртное в компании 53-летнего мужчины и его 42-летней сожительницы. Во время застолья она разбила бутылку водки, а затем порезала ногу осколками. Собутыльники принесли ей бинт, однако после перевязки состояние женщины стало ухудшаться. Она скончалась до приезда скорой помощи.

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что труп мужчины с гематомами обнаружили в квартире на улице Симонова.

Фото: Piter.TV