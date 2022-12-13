Труп мужчины с гематомами обнаружили в квартире на улице Симонова

Также оперативники обнаружили по указанному адресу двух петербуржцев в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В понедельник, 27 марта, в полицию поступила информация об обнаружении трупа мужчины в одной из квартир по улице Симонова. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на указанный адрес оперативники нашли труп 42-летнего гражданина с телесными повреждениями в виде множественных гематом неизвестной давности в области головы. В квартире также находились её 44-летний собственник и 53-летний мужчина, оба в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала гражданина, угрожавшего повару кафе на Коллонтай.

Фото: Piter.TV