Кольцо на витрине забыла предыдущая клиентка ювелирного салона.

В Петербурге женщина украла забытое на витрине бриллиантовое кольцо. Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу, рассказали в районной прокуратуре.

По версии следствия, утром 28 сентября 2024 года 49-летняя уроженка Татарстана, находясь в одном из магазинов в торговом центре, расположенном в доме 27, корпус 1 по Дунайскому проспекту, похитила кольцо из белого золота с россыпью бриллиантов стоимостью 80 тысяч рублей.

Обвиняемая пояснила, что увидела оставленное на витрине кольцо и, воспользовавшись ситуацией, похитила ювелирное украшение. Ее ухажер отказался ей что-либо покупать в магазине, и она решила порадовать себя сама.

Потерпевшая женщина пояснила, что находясь в ювелирном магазине, сняла с пальца свое кольцо с бриллиантами и положила его на витрину, чтобы примерить украшения, предложенные продавцом. Ничего не подобрав, женщина покинула магазин, забыв про свое украшение. Через некоторое время потерпевшая вернулась, но кольца на прежнем месте не было.

На прошлой неделе полицейские задержали гадалку из Горелово, которая украла у пенсионерки 80 тысяч рублей.

Видео: прокуратура СПб