Женщина притворилась сотрудницей петербургского метрополитена для получения кредита

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней жительницы Ленинградской области. Она обвиняется по части 3 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, в июле 2021 года она обратилась в банк с запросом на получение потребительского кредита, представив недостоверные сведения о месте работы и доходе в ГУП "Петербургский метрополитен", а также поддельные справки о доходах и трудовую книжку.

После получения кредита и нескольких выплат по нему, женщина решила скрыть свои преступные действия, начав процедуру банкротства. Таким образом, она пыталась избежать ответственности перед кредиторами.

Общая сумма ущерба, причиненного банку, составила более 4,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добилась взыскания 134 тысяч рублей в пользу уволившегося работника

Фото: Piter.TV