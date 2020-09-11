Прокуратура Петербурга добилась взыскания 134 тысяч рублей в пользу уволившегося работника

Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
По данным ведомства, было установлено, что в ООО "Дальмонтажстрой" не производили окончательный расчет посе увольнения сотрудника, из-за чего он не получил деньги.
Прокурор Центрального района в защиту интересов работника направил исковое заявление в суд о взыскании задолженности по заработной плате.
По итогу требования прокуратуры были удовлетворены, компенсация в размере 134 тысяч рублей была взыскана. Сейчас ведомство контролирует выполнение решения суда.
Ранее сообщалось, что прокуратура требует 800 тысяч рублей для петербурженки, на которую упал кусок бетона.
Фото: Piter.TV
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