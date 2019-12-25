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Женщина пострадала в результате пожара в Калининском районе
Сегодня, 9:16
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Arinablinova

Женщина пострадала в результате пожара в Калининском районе

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Пострадавшую госпитализировали.

В ночь на субботу, 30 мая, в Калининском районе загорелось двухэтажное кирпичное здание. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и области. 

В здании находились магазины, ветеринарная клиника, а также административные помещения. В результате пожара обгорала небольшая пристройка, а также находившийся рядом автомобиль марки Chevrolet.

От огня пострадала женщина 1966 года рождения. Ее госпитализировали с ожогами в ближайшую больницу.

Пожар удалось ликвидировать к 02:31. 

Ранее мы писали, что спасатели дважды выезжали на один адрес в Московском районе.

Фото: Pixabay

Теги: неизвестная, ожоги, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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