Женщина пострадала в результате пожара в Калининском районе

Пострадавшую госпитализировали.

В ночь на субботу, 30 мая, в Калининском районе загорелось двухэтажное кирпичное здание. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и области.

В здании находились магазины, ветеринарная клиника, а также административные помещения. В результате пожара обгорала небольшая пристройка, а также находившийся рядом автомобиль марки Chevrolet.

От огня пострадала женщина 1966 года рождения. Ее госпитализировали с ожогами в ближайшую больницу.

Пожар удалось ликвидировать к 02:31.

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Фото: Pixabay