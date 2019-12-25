Женщина пострадала в результате пожара в Калининском районе

В ночь на субботу, 30 мая, в Калининском районе загорелось двухэтажное кирпичное здание. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и области.
В здании находились магазины, ветеринарная клиника, а также административные помещения. В результате пожара обгорала небольшая пристройка, а также находившийся рядом автомобиль марки Chevrolet.
От огня пострадала женщина 1966 года рождения. Ее госпитализировали с ожогами в ближайшую больницу.
Пожар удалось ликвидировать к 02:31.
Ранее мы писали, что спасатели дважды выезжали на один адрес в Московском районе.
Фото: Pixabay
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