Перед судом предстанет петербурженка, наехавшая на иномарке на пенсионерку

Петербурженка на «Мерседесе» сбила стоящую на тротуаре 86-летнюю пенсионерку.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, в ноябре 2022 года обвиняемая управляла на улице Типанова автомобилем "Мерседес-Бенц" и начала движение задним ходом, наехав на пенсионерку на тротуаре. В результате происшествия 86-летней потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд.

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Фото: Piter.TV