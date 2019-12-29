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Женщина-дворник порезала сожителя ножом в Тихвине
Сегодня, 10:59
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nastya960

Женщина-дворник порезала сожителя ножом в Тихвине

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Мужчина находится в тяжёлом состоянии.

В Тихвинском районе Ленобласти женщина, которая работает дворником, порезала ножом своего сожителя. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 4 марта в больницу доставили 43-летнего жителя дома в 1-м микрорайоне в тяжёлом состоянии. У него порезаны правая голень, живот и шея.

По предварительной информации, ножом его ранила 54-летняя сожительница во время ссоры, которая произошла во время застолья.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Женщину задержали на двое суток.

Также петербуржца будут судить за убийство пасынка арматурой. 

Фото: pixabay 

Теги: порезала
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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