Прокуратура разыскивает старинную дверь, незаконно замененную на Марата железной

КГИОП и управляющая компания не в курсе, куда пропал исторический объект.

Прокуратура Центрального района займется проблемой исчезновения старинной двери по улице Марата, 52. Жители решили заменить исторический объект более современным железным аналогом. Инспекция обратила внимание на несогласованный ремонт бывшего доходного дома Алферьевых-Завойко после публикаций в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время представители закона ищут двухстворчатую деревянную дверь, которая раньше была расположена под эркером дома. Ни управляющая компания "Жилкомсервис под номером 2", ни КГИОП не может ответить на вопрос о настоящем местонахождении объекта. работы с надзорными органами согласованы не были. В настоящее время в отношении УК вынесено представление.

Отметим, что в доме, в которой произошел инцидент, с 1884 по 1914 год проживал российский композитор Анатолий Лядов.

Напомним, что на Васильевском ДПС сопровождала спорткар, несмотря на нарушения ПДД.

Фото: Piter.tv