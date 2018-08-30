На Васильевском ДПС сопровождала спорткар, несмотря на нарушения ПДД

Инспекция "помогала" нарушителям, защищая их от автомобилистов на дороге.

На Васильевском острове местного автомобилиста возмутила ситуация, в который сотрудники ДПС на служебной машине сопровождали спорткар, нарушивший ПДД. Автомобиль представителей закона не только не останавливал впереди едущее транспортное средство, но и не давал другим машинам приблизиться к ней. Инцидент попал на видеокамеру.

Как отмечает очевидец Василий Анисимов, виновником всего стала иномарка "БМВ i8". В салоне находился оператор, который записывал на видео дорогую иномарку. Также свидетель произвола зафиксировал номера машины полиции, следовавшего за спорткаром: О 3723 78. Петербуржец первый раз заметил картеж на набережной Макарова.

"Бэха" тормозит, и ДПС тормозит. Она разгоняется, и экипаж тоже. И так где-то три-пять километров. Я знатно прифигел отмечает водитель

По сведениям очевидца, ситуация произошла около 20 часов вечера 28 августа. "Фонтанка.ру" отметила, что вышеуказанные номера для машин выдает УГИБДД по региону в районных подразделениях.

Фото и видео: YouTube/Василий Анисимов