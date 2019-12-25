Жанна Агузарова выпустила секретный сольный альбом

До этого сольный альбом известной певицы увидел свет в 1991-м году.

Певица и экс-вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова представила в Сети свой новый альбом под названием "Королева Сансета". Релиз стал первым за почти 30 лет после творческого молчания исполнительницы. До этого в 1991-м году увидел свет сольный "Русский альбом" Агузаровой.

На релизе, который был выпущен без предварительных анонсов – 12 треков, многие из которых исполнялись в 80-х — 90-х годах на живых выступлениях, а о "Королеве сансета" слушатели узнали в начале 2000-х годов.

Ранее мы сообщали о том, что группа Cream Soda выпустила новый альбом "Интергалактик". В него вошли десять треков, включая уже известный сингл "Сердце лед".

Фото: обложка альбома / iTunes