В Петербурге согласовали архитектурно-градостроительный облик ЖК на Новгородской

10-этажное здание будет построено на месте бывшего автоцентра.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга одобрил архитектурно-градостроительный облик нового ЖК на Новгородской улице. Об этом сообщает NSP.ru.



Проект был разработан архитектурным бюро "А.Лен". Объект займёт территорию бывшего автоцентра. Жилая площадь в десятиэтажном ЖК составит 12,6 тыс. кв. м. Цветовая гамма проекта вдохновлена историческим названием района "Пески".

Добавим, что строительство также было согласовано с КГИОП: также получено разрешение градостроительной комиссии.

Ранее мы сообщили о том, что "Бронка Групп" купит здание на Броневой для производства нефтегазового оборудования.

Фото: "А.Лен"