В Петербурге согласовали архитектурно-градостроительный облик ЖК на Новгородской

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга одобрил архитектурно-градостроительный облик нового ЖК на Новгородской улице. Об этом сообщает NSP.ru.
Проект был разработан архитектурным бюро "А.Лен". Объект займёт территорию бывшего автоцентра. Жилая площадь в десятиэтажном ЖК составит 12,6 тыс. кв. м. Цветовая гамма проекта вдохновлена историческим названием района "Пески".
Добавим, что строительство также было согласовано с КГИОП: также получено разрешение градостроительной комиссии.
Ранее мы сообщили о том, что "Бронка Групп" купит здание на Броневой для производства нефтегазового оборудования.
Фото: "А.Лен"
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