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Число жертв землетрясения в Пакистане выросло до 30

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В результате мощного землетрясения в Пакистане 24 сентября более 30 погибших, около 500 человек пострадавших.

Накануне, 24 сентября, в Пакистане произошло мощное землетрясение, которое унесло человеческие жизни.

На северо-западе Пакистана произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Более всего пострадали от подземных толчков жители города Мирпур. На дорогах образовались трещины глубиной около метра, разрушены два моста и жилые дома. Нарушена работа транспорта и связи. 

Кроме разрушений стихия принесла человеческие жертвы. На данный момент местные телеканалы сообщают о 31 погибшем. Еще около 500 человек пострадали.

Видео: YouTube/Disaster Compilations

Теги: в мире, землетрясение пакистан, новости в мире, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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