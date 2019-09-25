Число жертв землетрясения в Пакистане выросло до 30

В результате мощного землетрясения в Пакистане 24 сентября более 30 погибших, около 500 человек пострадавших.

Накануне, 24 сентября, в Пакистане произошло мощное землетрясение, которое унесло человеческие жизни.

На северо-западе Пакистана произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Более всего пострадали от подземных толчков жители города Мирпур. На дорогах образовались трещины глубиной около метра, разрушены два моста и жилые дома. Нарушена работа транспорта и связи.

Кроме разрушений стихия принесла человеческие жертвы. На данный момент местные телеканалы сообщают о 31 погибшем. Еще около 500 человек пострадали.

Видео: YouTube/Disaster Compilations